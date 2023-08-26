أستاذ مناخ: التعنت الصناعي وإهمال البيئة سبب حدوث الفيضانات والحرائق

قال علي قطب، أستاذ المناخ، إن تغير المناخ قضية كبيرة تهم البشر كله، فهي تؤثر على كافة مناحي الحياة، وما يحدث في أمريكا والصين من فيضانات وحرائق، بسبب التعنت الصناعي وإهمال المحافظة على البيئة.

وأضاف علي قطب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن العالم يشهد تطرفا واضحا من قبل الظواهر المناخية، ومن المتوقع أن يعاني الإنسان خلال الأجيال القادمة، نتيجة دمار الموارد الطبيعية.

واسترسل: يجب أن نحافظ على تلك الموارد، والاعتماد على الطرق الصديقة للبيئة، مشددا على أهمية التزام الدول الصناعية بمتطلبات مؤتمر المناخ