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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي لميليشيات «الشباب» بوسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أحبط الجيش الصومالي، صباح اليوم السبت، هجوما إرهابيا، حاولت خلاله عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية (الخوارج) شنه على منطقة "عوس ويني" بإقليم "جلجدود" وسط البلاد والمحررة مؤخرا على أيدي القوات المسلحة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم أن الجيش الصومالي كان يتابع عن كثب تحركات فلول (الخوارج)، ومن ثم باغتهم بالتصدي قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في المنطقة المذكورة.

وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية لولاية جلمدج بوسط البلاد، عمليات تطهير المناطق الريفية من براثن المتمردين.

 

الجيش الصومالى الشباب