"الطوارئ الروسية": استقرار الأوضاع في تركيا عقب حرائق الغابات

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، باستقرار الأوضاع في تركيا، وذلك عقب حرائق الغابات التي شهدتها البلاد.

وقال مصدر بالوزارة - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الوضع استقر، ولا تزال هناك طائرتان من الطائرات البرمائية "بي إي - 200" التابعة للوزارة في إزمير في إطار المناوبة".

وأضاف "أنه ضمن عمليات حماية السكان والأراضي من حرائق الغابات المستعرة في تركيا، نفذت الطائرتان ما مجموعه 61 طلعة و232 عملية لرش المياه بحجم إجمالي يزيد عن 2000 طن، على مناطق الحرائق".

وحسب بيانات وزارة الطوارئ الروسية، فإن أسطولها الجوي يضم اليوم 91 مركبة، بينها 68 مروحية من طراز "مي-8" و"مي-26" و"كا-32"، كما أن عمليات إطفاء الحرائق الطبيعية تشارك فيها مروحيات من طراز "مي-8" المزودة بجهاز لرش المياه تبلغ حمولته 5 أطنان، إضافة إلى طائرات من طرازي "إيل-75" و"بي إي-200".

وكانت السلطات التركية قد أغلقت مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.