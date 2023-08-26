تأجيل "Dune 2" يعزز فرص "Oppenheimer" في سباق الأوسكار

أعلنت استديوهات ورانر بروس تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "Dune" من بطولة تيموثي شالاميه، إلى 15 مارس 2024، بعد أن كان مخططا طرحه في 3 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يكون الفيلم أحد الإصدارات الرئيسية لموسم أفلام 2023، ويأتي التأجيل بسبب استمرار إضراب المؤلفين والممثلين في هوليوود، وهو ما سيمنع بطلي الفيلم تيموثي شالاميه وزيندايا من الترويج للفيلم أو حضور العروض الترويجية الخاصة.

تأجيل "Dune 2" سيفتح الطريق أمام فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، للمنافسة بقوة على الفئات التقنية لجوائز الأوسكار المقبلة.

في الجزء الجديد، يتحد بول أتريدس مع شاني وفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. في مواجهة الاختيار بين حب حياته أو حماية مصير الكون، يجب أن يمنع مستقبلاً بشعاً لا يعرفه أحداً سواه.