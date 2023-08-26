«شباب القليوبية» تعلق على فيديو راقصة داخل مركز شباب

علقت وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليس له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.

وكان قد تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وهذا ما أثار دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.