فرنسا ترفض مطالبات المجلس العسكري في النيجر بمغادرة سفيرها

رفضت فرنسا مساء يوم الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس" إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".

وأمهلت السلطات في النيجر في وقت سابق من يوم الجمعة، 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي لمغادرة البلاد.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، شهدت القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي مظاهرات شعبية تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلاد.

وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.

وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.