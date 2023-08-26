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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«صحة الدقهلية» تعلن عن توفير سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي جمصة.. صور

سيارة الاشعه المقطعية
سيارة الاشعه المقطعية المتنقلة
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توفير سيارة أشعة مقطعية متنقلة لأهالي مدينة جمصة خلال فترة الصيف وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة والمجتمع المدنى ابتداءً من يوم 24-8-2023 ولمدة 15 يومًا.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتوفير الخدمات الطبية لجميع المراكز والمستشفيات.

وأضاف مكين أنه تم التواصل مع الادارة العامة للاشعة من خلال مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجى لتوفير جهاز أشعة مقطعية متنقلة لبعض المستشفيات التي لا تتوافر بها الخدمة وتم تحديد مستشفى جمصة ومستشفى المطرية بشكل مبدئى.

كما أوضح أنه تم تجهيز وبدء العمل بالسيارة فى نفس يوم وصولها على أن تبقى لتقديم الخدمة بمدينة جمصة لمدة أسبوعين ومن ثم تنتقل إلى مستشفى المطرية المركزى.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الإدارة العامة للأشعة لسرعة الاستجابة، مثمنًا بالوقت ذاته جهود إدارة الطب العلاجي بقيادة الدكتورة هبة الشريف ومشرفي الأشعة بالمديرية .

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