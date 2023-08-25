أبوبكر الديب يكتب : مصر وروسيا.. 80 عاما من التعاون والاقتصاد أكبر الرابحين

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 10:40 م

غدا تحتفل مصر وروسيا بالذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل رسمي في والتي بدأت في 26 أغسطس 1943 وان كانت العلاقات التاريخية بين البلدين ضاربة في القدم نظرا الامتداد تاريخها عبر آلاف السنين وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي وأصبحت موسكو والقاهرة اليوم شريكتان على كل المستويات .

وفي أغسطس عام 1948 وقعت مصر والاتحاد السوفيتي أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين أقدم الاتحاد السوفيتي على مساعدة مصر في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.

كما سارعت مصر في تطوير العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1991 وتطورت العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي إطار العلاقات المزدهرة بين الطرفين تعتزم موسكو توقيع اتفاقية تجارة حرة مع عدة دول عربية بينها مصر حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا وضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا.

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، في يناير 2019 وهي فرصة لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية ومن أهم صور التعاون المنطقة الصناعية الحرة الروسية في قناة السويس.

كما لعبت السفارة الروسية بالقاهرة بقيادة السفير غيورغي بوريسينكو، وسفارة مصر بروسيا دورا كبيرا في تقوية العلاقات حيث بلغت الاستثمارات الروسية في مصر 7 مليارات دولار وفي تصريحات سابقة له قال

سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو على الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، مشيرا أن التعاون الثنائي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، وأن مصر وروسيا ستحتفلان في 26 أغسطس المقبل بذكرى 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستقام عدة فعاليات بهذه المناسبة الهامة.

وأعرب سفير روسيا لدى القاهرة عن فخر بلاده بصداقتها طويلة الأمد مع مصر، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي ترمز إلى المستوى العالي من التفاهم والثقة المتبادلتين وأن بلاده تعمل مع مع مصر من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتعاون معها لضمان الأمن الغذائي من خلال إمداد منتظم من القمح.

وحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

وهناك رغبة كبيرة من الجانب الروسي لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر خاصة بعد انضمام القاهرة لتكتل بريكس واتوقع مضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الخمس سنوات المقبلة.

وخلال زيارته لروسيا ولقاءه الرئيس بوتين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين"، وأضاف الرئيس السيسي: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عامًا على العلاقات المصرية - الروسية" فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين أن العلاقات مع مصر "تعززت" خلال السنوات الماضية.