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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عروسين صعقاً بالكهرباء بعد ساعات من زفافهما بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي عروسان مصرعهما صعقًا بالكهرباء داخل منزلهما بقرية الزاوية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية اليوم الجمعة وذلك بعد ساعات من حفل زفافهما.
تلقى  مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة النجدة  بمصرع عروسين صعقا بالكهرباء داخل منزلهما حيث عثر عليهما  الأهل جثتين  هامدتين داخل عش الزوجية اليوم حيث كان حفل زفافهما أمس.
انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى المستشفى عقب نقل جثة العروسين وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعى 'ر ج ع'، وعروسه وتدعى 'م ك ال' بسبب صعق كهربائي ناتج عن السخان الكهربائي بشقتهم السكنية بقرية الزاوية بدائرة المركز بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

السخان الكهربائي المباحث الجنائية المعاينة الأولية صعق كهربائي شرطة النجدة