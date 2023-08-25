مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور نيجيريا لمناقشة انقلاب النيجر والإفراج عن بازوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء مولي فاي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، جولة في القارة السمراء، تشمل نيجيريا وتشاد وغانا، في الفترة من 25 إلى 29 من شهر أغسطس الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "خلال رحلة مولي فاي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ستتواصل مع رؤساء الدول الإقليمية، لبحث دعم الولايات المتحدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والقيادة الإقليمية في الاستجابة لأزمة النيجر".

وتابعت أنه في زيارتها إلى تشاد، "ستقوم بمراجعة التطورات الحالية مع الجيران النيجر والسودان، إلى جانب عملية الانتقال السياسي في تشاد".

وشددت الوزارة في بيانها أيضا، على أن "مولي فاي ستثير في كل محادثاتها خلال الزيارة، الأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس، وتحقيق الإفراج الفوري عن رئيس البلاد المنتخب محمد بازوم، وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين ظلما".

وأضافت أن "فاي ستجري مشاورات مع كبار المسؤولين في بنين وكوت ديفوار والسنغال وتوغو، للتشديد على دعم الولايات المتحدة للموقف المبدئي الذي اتخذته مجموعة إيكواس دفاعا عن الديمقراطية والنظام الدستوري".