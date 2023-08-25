الكرملين: أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل بفعالية لصد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تعمل بفعالية كبيرة في صد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين ورئيس الدولة، على وجه الخصوص، يشعران بالقلق إزاء الهجمات المتكررة المتزايدة للطائرات المُسيرة الأوكرانية: "هذا النشاط كان يحدث من قبل أيضًا، فجميع أنظمة الدفاع الجوي المعنية تعمل بفعالية تامة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/.

وأشار المتحدث إلى أن هذا النشاط هو في الواقع نشاط إرهابي لأنه "في معظم الحالات يستهدف ببساطة المباني والمواقع السكنية"، مُضيفا أن تفاصيل صد مثل هذه الهجمات "لا تسمح دائما بتجنب بعض الأضرار الطفيفة".

كما أكد أنه "مع ذلك، علينا أن نعترف بأن الدفاعات الجوية وجميع أنظمة الحماية ذات الصلة تعمل بفعالية من أجل صد مثل هذه الهجمات".

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر لمنع هذا التهديد الإرهابي في المستقبل".