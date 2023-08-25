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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية
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أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين  للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية + القسط الاول من المصروفات الدراسية ) وذلك وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الألكتروني (صفحة الطالب ).

 وتشمل هذه الأوراق الآتي:
1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الألكتروني /صفحة الطالب ). 
2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .
3-  عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
‏4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .
‏5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
‏6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.
‏7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
‏8- اصل ايصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية +
صورة .
‏9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

 وأكدت جامعة حلوان الأهلية أن الطالب لا يعتبر مقبول بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على اصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية . 
‏كما أوضحت أنه يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب ؛ ولا يتم استلام اوراق الطلاب غير المحدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الاحوال مهما كانت الظروف.

2023 2024 التقديم الإلكتروني الأوراق المطلوبة الثانوية العامة