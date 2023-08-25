رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك الاحتفال بتوزيع جوائز مدارس الأحد لكنائس مجمع المنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال توزيع هدايا المسابقة الصيفية لقطاعي مدارس الأحد والمرحلة الإعدادية بمجمع كنائس المنيا الإنجيلي، وذلك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، بحضور القس ايهاب طلعت رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الانجيلي، والقس عصام عطية راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس كمال رشدي الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس إميل ماهر رئيس لجنة التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والمهندس أيمن انور نائب رئيس لجنة التربية، وعدد كبير من قيادات مجمع مشيخة المنيا الإنجيلي.

وخلال خطاب الاحتفال عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بمشاركته نشاط مجلس التربية بمجمع مشيخة المنيا الإنجيلي و الاحتفال بتوزيع هدايا مسابقات الصيف لقطاعي مدارس الاحد و اعدادي، وقال:" فخور بتواجدي اليوم، وأسعد أيام حياتي وأنا أشارك أبنائي و احبائي خدمة مدارس الأحد".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: " أن أعظم قيمة عظيمة في حياتنا هو الهنا العظيم، ونحن من نضيف القيمة الحقيقية للعالم والأشياء".

30bf887f-f7eb-4fd6-9162-4d935741cf55

321708df-3759-4b88-afc8-280639b04d01

8a1b681c-a4fb-4608-b91a-0f9efd2475af

ee49fbbe-08b5-4a23-9319-c4bae8ca818c

57d3e272-342c-4c37-8c54-d91df5126dbd

5d76ba79-e4be-46a5-a17c-c2cebbc14f03

c4ef1026-484e-4f44-9a95-0af9c37772fe

bbeeff3f-24b4-4897-8b52-5e97f2ce277c

5e186e2e-8eb9-45df-92f8-9b624f4cf0b8

984f7514-beda-490d-80e9-c1d749957fde

00a7315e-10f6-4930-8c5d-24d4eef95bd8

0a081ba2-ba7d-432a-b01f-e8e7275dd82b