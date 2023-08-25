الكرملين: لقاء بوتين وأردوغان سيعقد في المستقبل القريب

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيعقد في المستقبل القريب، موضحا أن المعلومات الرسمية حوله ستصدر قريبا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، «هناك تفاهم على أن هذا الاجتماع سيعقد قريبا، ولكن عادة ما نقوم بمزامنة إعلانات مثل هذه الزيارات مع الدول الشريكة لنا، وسنبلغكم في المستقبل القريب بالضبط متى وأين سيجري بالضبط"، مشيرا إلى أن التحضيرات لهذا اللقاء تجري حاليا».

كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعتزم زيارة روسيا.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أنه لا يعرف بعد ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر جنازة يفجيني بريجوجين أم لا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين سيحضر جنازة بريجوجين: "من غير معلوم حتى الآن ما إذا كان بوتين سيحضر الجنازة أم لا".

وأضاف: "نحن وإياكم لا نعرف إلى متى سيمتد التحقيق والفحص والإجراءات اللازمة المتعلقة بهذا التحقيق"، مشيرا إلى عدم تحديد مواعيد للجنازة حتى الآن.

وتابع بيسكوف:" أن الشيء الوحيد، الذي يمكنني قوله، هو أن الرئيس بوتين لديه جدول أعمال مزدحم للغاية حاليا".