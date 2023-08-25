الكرملين: قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا كانت مهمة للغاية

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 03:20 م

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف أن قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا كانت مهمة للغاية من حيث نتائجها، مؤكدا أن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف وتهدف إلى تعزيز التعاون متبادل المنفعة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:"إن هذه القمة في الواقع مهمة للغاية من حيث نتائجها، من حيث الموضوعات والتركيز على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات البلدان".

وأضاف:" الكتلة ليست ضد أحد وبالعكس تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".

يذكر أن قمة بريكس الخامسة عشر عقدت في الفترة 22 - 24 أغسطس الجاري في جنوب إفريقيا بمشاركة رؤساء الصين والبرازيل ورئيس الوزراء الهندي ورئيس جنوب أفريقيا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو، وترأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في هذه القمة دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة في يناير المقبل.

