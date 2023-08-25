صور - الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي للتكنولوجيا لإحداث نقلة بعاصمة الثقافة المصرية

بدأت المواقع الثقافية التابعة لقصر ثقافة الوادي الجديد، في المنافسة لتقديم مشاركتهم في مشروع الألف مبدع.

وقالت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، إن "الألف مبدع"، مشروع ثقافي جديد أطلقه الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، في المحافظات التابع لها الإقليم، بعدما حقق المشروع نجاحا من قبل في إقليم سيناء الثقافي. وتتنافس المواقع الثقافية في محافظات الصعيد، للمشاركة في المشروع، من خلال أطفال محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وأوضحت ابتسام، أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب من الأطفال في كافة المجالات الفنية، والأدبية ومن بينها: "الرسم، وإلقاء الشعر، والغناء"، وغيرها من أنواع الفنون المختلفة.

وفي هذا الإطار قال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن مشروع "الألف مبدع" الذي تم تنفيذه في محافظتي شمال وجنوب سيناء منذ يناير 2023، يهدف إلى الانتصار للثقافة بمعارك الوعي، وتكوين ألف مبدع من الأطفال والشباب.

ومن جانبه أكد الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، أنه عندما نجحت تلك التجربة من قبل، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لتكرار تلك التجربة بشكل أعمق وأكبر في صعيد مصر، خاصة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023، وأيضًا: المنيا، وسوهاج، وأسيوط.

الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي التكنولوجيا لإحداث نقلة ثقافية بعاصمة الثقافة المصرية (1)

الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي التكنولوجيا لإحداث نقلة ثقافية بعاصمة الثقافة المصرية (2)

الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي التكنولوجيا لإحداث نقلة ثقافية بعاصمة الثقافة المصرية (3)

الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي التكنولوجيا لإحداث نقلة ثقافية بعاصمة الثقافة المصرية (4)

الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي التكنولوجيا لإحداث نقلة ثقافية بعاصمة الثقافة المصرية (5)

الألف مبدع وصالون الإقليم الثقافي ونوادي التكنولوجيا لإحداث نقلة ثقافية بعاصمة الثقافة المصرية (6)