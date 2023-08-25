“الزراعة” تعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي أمريكا والارجنتين وسريلانكا لمتابعة ملفات التعاون المشترك

عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من اللقاءات الثنائية المشتركة، مع سفيري دولتي الارجنتين، وسيرلانكا بالقاهرة والمستشار الزراعي الامريكي الجديد بالقاهرة.

وقال موسى، إن تلك اللقاءات والاجتماعات تأتي، في ضوء تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة ملفات التعاون المشترك بين مصر والدول المختلفة، بهدف تعزيز الامن الغذائي، وتحقيق التنمية.

وأشار المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى انه تم خلال لقاءه مع "جونزالو اورريولابيتيا" سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة والمستشار الاقتصادى بالسفارة وممثلين عن سفارة الارجنتين بالقاهرة، متابعة عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: تعزيز التبادل التجاري الزراعي وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في تخزين المنتجات الزراعية خاصة الحبوب في صوامع من القماش والتي يطلق عليها ال Silos bag تتناسب مع الظروف المناخية الصعبة وكذا تبنى استخدام نظام الزراعة ال No till farming system، والذي يتطلب تطبيق التكنولوجيات الحديثة في الزراعة الامر الذي كان له الأثر الكبير رفع انتاجية المحاصيل وتوفير مياه الري.



كما تناول اللقاء متابعة ملف استيراد اللحوم من الارجنتين بهدف تنويع مصادر الاستيراد من دول امريكا اللاتينية خاصة ذات الجودة العاليةً منها، فضلا عن بحث تبادل الخبرات الفنية بالمجال الزراعي بين البلدين، والتعاون في مجال الميكنة الزراعية وتبني المعاملات الزراعية الجيدة، كذلك نقل الخبرات المصرية فى مجال الاستزارع السمكي، الى دولة الارجنتين.

وفي سياق متصل التقى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و"كريستوفار رايكر" الوزير المفوض الزراعى الجديد بالسفارة الامريكية بالقاهرة، وذلك في إطار التعارف وبحث تعزيز علاقات التعاون الزراعي مع الولايات المتحدة الامريكية والتى تمتد لعقود طويلة.

واستعرض الحانبان خلال اللقاء مجالات التعاون الزراعي المشترك، فضلا عن التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالفقر المائي ومحدودية الاراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي أدي الي اتجاه الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي للتوسع في مشروعات استصلاح الاراضي واقامة محطات ضخمة لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات التي كلفت الدولة مليارات من الجنيهات.

و أشار موسي إلى اهمية انتهاء الجانب الامريكي من ملف الموالح المصري وفتح السوق الامريكي أمام المنتجات الزراعية المصرية من الموالح والمانجو والفاصوليا الخضراء، لافتا الى ان الجانب المصري قد انتهي من متطلبات الصحة النباتية التي اشترطها الجانب الامريكي، وهو الأمر الذي أكد المسئول الامريكي على متابعته مع الحجر الزراعي الامريكي وانه سيكون ضمن اولوياته خلال الفترة المقبلة، خاصة لما تمتاز به المنتجات المصرية من جودة عاليه وسمعه عالمية.

كما أشاد الوزير المفوض الامريكى بالتطور الكبير الذي حدث فى قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الآخيرة.

ومن ناحية اخرى فقد استقبل موسي ايضا، السفير السيرلانكي، والذي قدم الشكر لوزارة الزراعة على مساهمتها في تأهيل الكوادر البشرية بسيرلانكا في المجال الزراعي عبر التدريب بالمركز المصري الدولي للزراعة، كما اشاد بدور المركز الهام في تدريب عدد كبير من العاملين بقطاع الزراعة هناك بالإضافة الي ما يقوم به المركز من تدريب بشكل منتظم من تدريب وتأهيل عدد من الدول الأفريقية وامريكا اللاتينية.

واشار الي اهمية التواصل والتنسيق لتطوير التعاون وتبادل الخبرات.

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