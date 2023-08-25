استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ إزالات فورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وحفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق الوحدة المحلية بكفر العزازي حملة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن غرفة بالطين على مساحة ٣٠ م٢ وكذلك إزالة لغرفة أخرى بالدبش على مساحة ٢٠م٢ بعزبة روض البلبيسي.

كما قامت الوحدة المحلية بالصوة بإزالة غرفة بالطين بطول ٣٠م بقرية الصوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم فك شدة خشبية بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة ١٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز بلبيس تم تنفيذ حملة إزالة لحالة تعدي على مساحة ٤٠٠م عبارة عن سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت خارج الحيز العمراني بعزبة الربع التابعة لمدينة بلبيس وتطبيق القانون على المخالفين.