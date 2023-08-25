الأحد.. هاني شاكر ونادية مصطفى يلتقيان بجمهور القلعة في المحكي

يقام حفلين مساء الأحد المقبل، الموافق 27 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزاة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

ففي الثامنة مساء، تشدو الفنانة نادية مصطفى، كوكبة من أشهر أعمالها الخاصة منها: "مسافات، والصلح خير، وجاى في إيه، وقولها أنت، وسلامات" وغيرها من الأغاني القديمة والحديثة.

وفى العاشرة مساء، يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها: "بحبك يا غالي، ومعاك، وكده برضوا يا قمر، وح نعيش، وعلي الضحكاية، ولسه بتسألي" وغيرها من الأغاني القديمة والحديثة.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى أحمد نظمى في السابعة مساء، على المسرح الخارجى، فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة، التى تضم ألوان موسيقية تتنوع بين العربية، والإفريقية، والجاز.

وتقام فعاليات النسخة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فى الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، والتي تضم 45 حفلا متنوعا على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين.