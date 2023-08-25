"كلوب" يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول

حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، الجدل حول رحيل النجم المصري عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري والانضمام لـ اتحاد جدة السعودي.

وتحدث كلوب عن مصير محمد صلاح مع ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد، التي تجمع بينهما، بعد غد الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ونيوكاسل، إلى الحديث عن مستقبل صلاح مع الريدز، في ظل ربط اسمه بالانتقال إلى اتحاد جدة في الصيف الحالي.

وقال كلوب عن الفرعون المصري في المؤتمر: «ليس هناك شيء، من الصعب الحديث عن القصص الإعلامية لأنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه من وجهة نظرنا».

وأكد المدرب الألماني: «محمد صلاح لاعب في ليفربول، لا يوجد شيء هناك، إذا كان هناك شيء فإن الإجابة ستكون لا»، مشددًا: «محمد صلاح ليس للبيع».

وتابع: «فلسفة حياتي هي أنني أفكر في مشكلة ما عندما أواجهها».

وأشار كلوب: «في الوقت الحالي، لا يوجد شيء، لقد قلت بالفعل إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا، هل صلاح لا يزال ملتزمًا؟ بالطبع 100٪».

واستطرد المدير الفني للريدز عن موقف إصابات لاعبي الفريق، قائلًا: «ترينت ألكسندر أرنولد، نعم إنه بخير.. تياجو وكورتيس جونز سيكونان متاحين بدء من يوم الإثنين، إبراهيما كوناتي مشاركته محل شك، لديه إصابة عضلية».

وأتم كلوب: «اللعب لأكثر من 30 دقيقة بعشرة لاعبين لم يساعد أمام بورنموث».

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعرض خيالي من النادي السعودي، الذي يستعد لدفع 300 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة، يحصل ليفربول على 100 مليون يورو منها، ويتحصل قائد المنتخب الوطني على 200 مليون يورو مقابل الظفر بخدماته.