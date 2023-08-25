«الصحة»: الكشف على 1130 مواطنا في قافلة طبية بقرية الدير الغربي بقنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها الوزارة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1130 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع "454 حالة طب أطفال، و236 حالة أمراض باطنية، و207 حالة طب وجراحة العيون، 93 طب وجراحة الفم والأسنان، و79 حالة جراحة عامة، و35 حالة أمراض نساء وتوليد، و26 حالة تنظيم الأسرة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 77 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪ ‬ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما عدد من المواطنين.

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