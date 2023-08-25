بيلجورود: أوكرانيا تقصف المنطقة بـ70 قذيفة خلال 24 ساعة

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 11:55 ص

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف اليوم الجمعة، أن أوكرانيا قصفت المنطقة بـ70 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /تاس/ الروسية عن جلادكوف قوله "إن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة بالمدفعية وأسقطت قذائف بطائرات بدون طيار على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا خلال اليوم الماضي".

وأضاف "أنه تم استهداف عدة مقاطعات بالمدفعية وقذائف الهاون وباستخدام قاذفات القنابل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جراء الهجمات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.