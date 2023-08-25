وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في مقاطعة زابوروجيه وأوديسا

هز انفجار مدينة زابوروجيه الواقعة تحت سيطرة قوات كييف وسط أنباء عن وقوع غارة جوية حيث كتبت صحيفة "سترانا" المحلية في قناتها على "تلجرام": "هناك بلاغات عن انفجار في زابوروجيه"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتم في أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف، الإعلان عن حالة التأهب الجوي جراء غارة جوية في وقت وقوع الانفجار عند الساعة 21.59 (نفس توقيت موسكو).

وفي سياق متصل، وقعت انفجارات في مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف بعد الإعلان عن حالة التأهب الجوّي وأبلغ حاكم مقاطعة أوديسا، أوليغ كيبر، عن وقع الانفجارات في أوديسا جنوبي أوكرانيا، بحسبما ذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية من دون إعطاء أي تفاصيل.

كما سبق للمسؤول الأوكراني أن أبلغ عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة. وفق ما ذكرته صحيفة "سترانا"، فإن الدفاع الجوي كان يعمل في نطاق مدينة تشيرنومورسك، حيث يقع الميناء البحري.