إقبال كبير بمهرجان الرسم على الأسفلت في دمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي و نواب المدينة؛ مهرجان الرسم على الرمال بشاطئ ٦٣ والذي تنظمه الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومكتبة مصر العامة بدمياط والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على الشاطئ بمشاركة عدد من الأطفال الموهوبين بالمكتبة في مجال الرسم، ومشاركات متميزة من الأطفال ذوي الهمم ، بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية وفعاليات المكتبة المتنقلة المزودة بمجموعة متنوعة من الكتب للاستعارة الداخلية والأنشطة الترفيهية والرسم على وجوه الأطفال ، يأتي المهرجان ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة لتشجيع المواهب بالإضافة لخدمة المصطافين ورواد رأس البر ، إذ لاقى المهرجان إقبال ومشاركات متميزة من رواد المنطقة .

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية .