بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع ليفسكي صوفيا

شارك النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ليفسكي صوفيا البلغاري بهدف لمثله، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني، ضمن مواجهات ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد الدولي المصري مرموش في التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت في مباراته ضد ليفسكي صوفيا، التي خرج منها بالتعادل خارج أرضه، قبل العودة في ألمانيا في إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

بدأ مرموش أساسيا لأول مرة مع فرانكفورت منذ انضمامه للفريق في الصيف الحالي، بعدما شارك في مباراتي كأس ألمانيا والجولة الأولى من الدوري الألماني كبديل وسجل في الأول.

وشارك مرموش مع مباراة آينتراخت فرانكفورت الأخيرة أمام دارمشتات، التي انتهت بهدف دون رد لصالح زملاء مهاجم منتخب مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لموسم 2023-2024.

جاء هدف فرانكفورت جاء عن طريق كولو مواني في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء في بداية تهديفية مبكرة قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب هاسامي فاديجا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 31 أغسطس على ملعب دوتش بانك بارك، والتى سيسعى خلالها الفريق الألماني لحسم تأهله.

يذكر أن، عمر مرموش انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت بداية من الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى عام 2027 قادمًا من فريق فولفسبورج الألماني.