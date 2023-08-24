رسميًا.. تحديد مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة الأهلي بطل قارة أفريقيا.

وتستضيف السعودية النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، لتكون الدولة الخامسة التي يخوض بها الأهلي غمار منافسات مونديال الأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم للأندية، يوم 7 سبتمبر المقبل في أحد فنادق مدينة جدة، حسبما أعلن «فيفا» في وقت سابق، على أن تنطلق القرعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة.

الأهلي

ويتواجد الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية لعام 2023، باعتبار بطل أفريقيا، بعد الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في النهائي.

وينطلق مونديال الأندية يوم 12 ديسمبر بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة القارية.

ومن المقرر، أن يلعب الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، يوم 15 ديسمبر إما مع الأهلي بطل القارة السمراء أو مع أوراوا رد دايموندز الياباني بطل آسيا أو مع ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وتقام مباراتان في الجولة التمهيدية الثانية يوم 15 ديسمبر، والفائز من المباراتين يتأهل إلى نصف النهائي الذي تقرر إقامته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد يوم 4 نوفمبر، حيث يلعب يوم 18 ديسمبر، بينما يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر.

وتختتم مباريات مونديال الأندية يوم 22 ديسمبر بإقامة مباراتي تحديد المركز الثالث وطرفي المباراة النهائية.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية من الفائز ببطولة كوبا ليبارتادورس يوم 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق كأس العالم للأندية 2023.