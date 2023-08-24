منتخب السيدات للكرة الطائرة يخسر لقب كأس أفريقيا أمام كينيا

تغلب منتخب كينيا للسيدات على منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة بثلاثة أشواط دون رد.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-22 / 25-20 / 25-14.

خاضت سيدات كينيا النهائي للمرة السابعة على التوالي والـ 14 في تاريخهن، وحققن اللقب العاشر في الصدارة التاريخية.

فيما تجمد رصيد مصر عند 3 ألقاب، رفقة الكاميرون وتونس.

وحققت سيدات كينيا اللقب في 2011 و2013 و2015 ثم خسرن 3 نهائيات متتالية ضد الكاميرون في 2017 و2019 و2021، وها هن يحطمن اللعنة أخيرا.

كانت هذه هي المواجهة الرابعة بين المنتخب المصري ونظيره الكيني في نهائي بطولة إفريقيا، والفوز الثالث.

حققت سيدات كينيا الفوز في نهائي 1991 و1993، وحققت سيدات مصر الفوز في نهائي 2003.

تضم قائمة المنتخب 14 لاعبة هن، دعاء الغباشي، دانا شوقي، دعاء محمد، مايا ممدوح، داليا مرشدي، مريم متولي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد، آيسل نديم، ندى معوض، سارة أمين، سابين عابد، زينة العلمي.

ويقود المنتخب عماد نوار المدير الفني، ويعاونه سيد طه المدرب العام، ويترأس البعثة وليد قنديل.