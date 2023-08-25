حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2023 حيث يتوقع الخبراء أن يكون الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة إلى طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية فتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

وعن البحر المتوسط فتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى 1.25 إلى 1.75 متر، أما في البحر الأحمر فتكون الرياح مضطربة ويصل ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر.