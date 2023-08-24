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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمين الفتوى: الوصية بالدفن بمكان معين غير واجبة التنفيذ.. فيديو

عويضة عثمان
عويضة عثمان
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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم عدم تنفيذ وصية الميت بالدفن بالمكان الذى كتبه فى وصيته؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم، الخميس: "واحدة وصت ابنها إنها تدفن فى المكان ده، هل الوصية واجبة التنفيذ؟ لا ليست واجبة التنفيذ، افرضى إن الوصية دى فيها مشقة على اللى هينفذوها".

وأوضح: "افرض واحدة وصت إنها تدفن فى أسوان وماتت فى القاهرة، والجو حر، نعمل إيه، فى مشقة كبيرة على الناس، لا تدفن فى المكان الذى توفيت فيه، ولا فى أى ذنب أو إثم على أحد".

 


  

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