المجلس القومى للمرأة يعقد ندوة عن "الرضاعة الطبيعية" بالدقهلية

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية اليوم الخميس، محاضره بعنوان "الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول للطفل ضد الأمراض، حاضرت فيها الدكتورة شيرين الجيار، استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة، استشارى دولى رضاعة طبيعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة وريادة الدكتورة أمينة ابراهيم شلبى مقررة المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وفى إطار الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية وتزامنا مع إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الألف لتنمية الأسرة المصرية يوم الذهبية.

فيما حضر الندوة كلا من الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى مقررة الفرع وجيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثانى الفرع وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية " الدكتورة أمانى غبور والدكتورة سلوى زيد والدكتورة سماح رمضان خميس والدكتورة دينا سلام" وعدد من الرائد الريفيات والفتيات.

وافتتحت المحاضره الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى وتحدثت عن الجانب النفسي للرضاعة الطبيعية للأم والطفل وأهميته فى إكساب الطفل الشعور بالحب والانتماء والأمن النفسي على مدار حياته، وأن الأديان السماوية نادت بأهمية الرضاعة الطبيعية.

فيما تناولت الدكتورة شرين الجيار فى المحاضره عدة نقاط، منها توضيح أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل وخصوصا فى المراحل الاولى له ودور المحيطين بالأم مثل الزوج والوالدين للقيام بالدعم النفسى للأم فى هذه المرحلة بعد الولادة مباشرة وتشجيعها على الرضاعة الطبيعية لأهميتها للطفل والدور الكبير الذى يلعبه الزوج فى هذه المرحلة ودعم الأم نفسيا بكلمات داعمة، ومساعدتها على القيام بواجبها وقيام الأم بإلارضاع الطبيعى يقلل الطلب على الألبان الصناعية مما يعطى الفرصة لشركات الأدوية لإنتاج أدوية مهمة للمرضى بها نقص فى المعروض حاليا.

كما تحدثت أيضا عن أهمية تأهيل الأماكن العامة والمولات وأماكن العمل بغرف مجهزة للرضاعة وعناية الطفل أثناء الخروج أو القيام بعملها فى المؤسسات، وكذا ضرورة وجود حضانات تستطيع الأم ترك ابنها بها أثناء العمل وضرورة تعديل بعض نصوص القانون لتمكن ال’م من الرضاعة بشكل طبيعى.

وفى نهاية الندوة كرمت الدكتورة أمينة شلبى الدكتورة شرين الجيار لدورها البارز فى النوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية للام والطفل.

يذكر ان المحاضره تأتى في اطار الأنشطة التي تنفذها لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة من خلال الفروع بالمحافظات لتوعية السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية.

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