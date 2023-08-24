الثلاثاء.. "الفنون التشكيلية" يفتتح معرض (مشاعر) بدار الأوبرا

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، المعرض الجماعي (مشاعر)، ، في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 بقاعة الباب سليم، بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 9 سبتمبر 2023.

ويضم المعرض الجماعى مجموعة من الفنانون المشاركون وهم: احمد عبد الفتاح حسين، امنية فتحى قرنى مرسى، اسراء محمود قرنى، اسراء مجدى محى الدين، ايمان انور خضر، امال صالح امير، جهاد احمد محمد عبده، ريم احمد بهير، سارة ربيع قناوي محمود، ساره نبيه عبد القادر، سمر محمود قناوي، سوزان عبد الواحد محمد ، شيماء محمد نجيب، عبير محمد محمد، نسرين احمد حمدى عوض، هبة الله شعبان يحيى.

يقع متحف الفن المصري الحديث داخل حرم دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بحي الزمالك، يعتبر المتحف مختلفا عن غيره من المتاحف المصرية، إذ يجمع بين عدد غير محدود من الاتجاهات الفكرية، فتجد فيه لوح تمثل المدرسة الواقعية والتجريدية والسريالية والتكعبية والدادية، ويظهر ذلك جليا من تنوع أعمال الفنانين العارضين بل انك قد تشاهد للفنان واحد أكثر من عمل ينتمي لمدارس مختلفة أثناء مراحله العمرية.

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