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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذة اقتصاد: اهتمام بريكس بانضمام مصر يعكس محورية دورها

قمة بريكس
قمة بريكس
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قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، إن دعوة مصر للانضمام لتكتل "بريكس" يناير 2024، يعكس اهتمام بريكس بدور مصر المحروس وأهمية الدولة المصرية.

وأضافت أن العالم يسعى لما يسمى بالسلام الاقتصادي لعالم متعدد الأقطاب، ومصر ابتكرت لنفسها نهجًا جديدًا في الاتجاه نحو البريكس مع الحفاظ على التوازنات العالمية، موضحة أن مصر تحتاج إلى البريكس والعكس صحيح.

وتابعت أن مصر لديها عوامل مهمة جدًا يحتاجها هذا التجمع والتكتل العالمي، فمصر هي نافذة العالم على منطقة الشرق الأوسط والبوابة الذهبية للقارة الإفريقية.

وأكدت أن مصر أيضًا جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق التي لا يكون لها أي قيمة دون وجود مصر بها، بالإضافة إلى أن مصر في الفترة الأخيرة سعت إلى شراكات سواء الثنائية أو الثلاثية وتتمتع بعلاقات مهمة وممتازة مع جميع دول التكتل.

 

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