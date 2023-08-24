نائب محافظ قنا يتفقد قافلة مبادرة "لمصر.. نبني أجيال" للفحص الطبي

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا فعاليات القافلة الطبية الموسعة بمدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الاساسى بقرية المراشدة مركز الوقف والتى استهدفت طلاب مدارس مركز الوقف ضمن فعاليات مبادرة (لمصر.. نبنى اجيال) التى تنظمها مؤسسة النبك التجاري الدولى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، رافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحافظ محمود رئيس مدينة الوقف وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير ولوجين حسين الخالدي مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد نائب محافظ قنا بالشراكة بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجاري الدولى لانجاز مبادرة لمصر نبى اجيال وما حققته المبادرة من نتائج غاية فى الاهمية بالنسبة لصحة اطفال مدارس مركزي قوص الوقف وحرص المؤسستين على متباعة الخدمات الطبية التى تم تقديمها من قبل.

وأوضح الدكتور حازم عمر أنه يتم تنظيم القافلة بهدف الوقوف على التغير الحادث للتلاميذ الذين استفادوا من خدمات القافلة التى تم تنظيمها العام الماضى، إذ يتم استدعاء التلاميذ الذين تم إجراء عمليات جراحية لهم، وإعادة توقيع الكشف عليهم بواسطة كبار الأطباء للتعرف على مدى تحسن حالتهم الصحية، كذلك يتم متابعة التلاميذ ممن استفادوا بنظارات طبية، والكشف عليهم مرة أخرى.

كما يتم توقيع الكشف الطبى على التلاميذ الذين حصلوا على أدوية للوقاية من الأنيميا والتقزم ، لإعادة إجراء التحاليل الطبية للتأكد من عدم وجود أنيميا.

من جانبه، أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير الى أن قافلة اليوم شارك فيها نخبة من كبار الاستشاريين من اعضاء الفريق الاستشارى الطبي لمبادرة لمصر نبى اجيال من كبار الاطباء فى تخصصات طب الاطفال وان هذه التخصصات شملت العيون والباطنة والانميا والسكر وغيرها من التخصصات الهامة التى تؤثر على تحصيل الطالب دراسيا وصحته العامة، مشيرا إلى أن قافلة اليوم تم تنظيمها ضمن مراحل قياس اثر خدمات مبادرة لمصر نبني أجيال للكشف وصرف العلاج وإجراء كافة التدخلات الطبية لجميع اطفال المدارس الابتدائية والإعدادية بمركزي الوقف وقوص.

كما أن القافلة تضمنت الكشف علي جميع الأطفال الذين تلقوا خدمات طبية فعلية في مبادرة لمصر من صرف علاج وتسليم نظارات طبية وإجراء تدخلات جراحية وقياس مدي ما تغير علي صحتهم وتحصيلهم الدراسي بعد عام تقريبا من تلقيهم هذه الخدمات .