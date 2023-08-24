بوتين: نتحرك في اتجاه إطلاق عملة موحدة لدول بريكس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إطلاق عملة موحدة لمجموعة "بريكس" مسألة معقدة للغاية، لكن الكتلة ستتحرك في هذا الاتجاه، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

جاء هذا خلال كلمة لبوتين خلال جلسة عقدت في إطار قمة "بريكس" بجنوب إفريقيا بمشاركة ممثلي وقادة دول انضمت إلى المجموعة.

وهنأ الرئيس الروسي الدول الجديدة التي انضمت إلى "بريكس" وأضاف: "أهنئ الأعضاء الجدد الذين سيعملون معنا في السنة المقبلة، سنستمر بما بدأنا به بشأن توسيع بريكس، وأعني بناء العمل الفعال مع الأعضاء الجدد وكل من يعمل في نطاق بريكس والراغبين في العمل معنا. ننظر إليهم باهتمام واحترام كبير".

وانضمت، اليوم الخميس، إلى مجموعة "بريكس"، 6 دول جديدة، بما في ذلك 3 دول عربية وهي مصر والسعودية والإمارات، وستكون العضوية للأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام المقبل.