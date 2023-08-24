سفير جنوب أفريقيا لشئون البريكس: ليس لدينا أي خطط لمنافسة مجموعة السبع

الخميس 24/أغسطس/2023 - 11:44 ص

قال السفير جنوب أفريقيا لشئون البريكس شيربا أنيل سوكلال، اليوم الخميس، إن مجموعة دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لا تهدر طاقتها في المناقشات حول التنافس الجيوسياسي مع مجموعات أخرى، مثل مجموعة السبع.

وأضاف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- "نحن لا نضيع طاقتنا في المناقشات المتعلقة بالتنافس والتوازن وما إلى ذلك، لأن هذا ليس ما تعنيه مجموعة البريكس".

وأكد الدبلوماسي الجنوب أفريقي أن "بريكس تتعلق بالجنوب العالمي، إنها تتعلق بإصلاح البنية العالمية والعمل من أجل نظام عالمي أكثر عدالة".