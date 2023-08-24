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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير جنوب أفريقيا لشئون البريكس: ليس لدينا أي خطط لمنافسة مجموعة السبع

شيربا أنيل سوكلال
شيربا أنيل سوكلال
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قال السفير جنوب أفريقيا لشئون البريكس شيربا أنيل سوكلال، اليوم الخميس، إن مجموعة دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لا تهدر طاقتها في المناقشات حول التنافس الجيوسياسي مع مجموعات أخرى، مثل مجموعة السبع.
وأضاف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- "نحن لا نضيع طاقتنا في المناقشات المتعلقة بالتنافس والتوازن وما إلى ذلك، لأن هذا ليس ما تعنيه مجموعة البريكس".
وأكد الدبلوماسي الجنوب أفريقي أن "بريكس تتعلق بالجنوب العالمي، إنها تتعلق بإصلاح البنية العالمية والعمل من أجل نظام عالمي أكثر عدالة".

البريكس مجموعة السبع البرازيل