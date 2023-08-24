رسميًا.. انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير المقبل

أعلن رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، الاتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، على أن تبدأ عضوية الدول الجديدة لتي ستنضم إلى المجموعة اعتبارا من 1 يناير 2024، وفقا لما أوردته قناة "العربية الإخبارية".

وشملت الدعوة للانضمام للمجموعة كلا من إيران وإثيوبيا والأرجنتين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية إيعاز قادة "بريكس" إلى وزارات المالية والبنوك المركزية النظر في إمكانية إطلاق منصات الدفع على أساس العملات الوطنية.

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة "بريكس" في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ. وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.

وقال الأعضاء إن مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية.

وكان الدافع وراء التوسع إلى حد كبير هو الصين، لكنه حظي بدعم روسيا وجنوب أفريقيا. وكانت الهند تشعر بالقلق من أن مجموعة البريكس الأكبر قد تحول المجموعة إلى ناطق بلسان الصين، في حين كانت البرازيل قلقة بشأن تنفير الغرب.