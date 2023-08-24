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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رئيس إقليم وسط الصعيد يكشف تفاصيل مشروع "الألف مبدع"

محمد نبيل رئيس إقليم
محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي
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كشف الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن تفاصيل مشروع "الألف مبدع" الذي تم تنفيذه فى محافظتي شمال وجنوب سيناء منذ يناير 2023، موضحًا أنه بالفعل تم الانتصار للثقافة بمعارك الوعي بسيناء وتكوين ألف مبدع من الأطفال والشباب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "القناة الأولى"، أنه عندما نجحت تلك التجربة كانت بدعم من وزيرة الثقافة، موضحًا أنها كانت توجيهات لتكرار تلك التجربة بشكل أعمق وأكبر في صعيد مصر، خاصة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023، وأيضًا: المنيا، وسوهاج، وأسيوط.
وتابع أنه يوجد بكل محافظة من المحافظات الثلاث تقريبًا حوالي من 5.5 مليون إلى 6 ملايين نسمة، قائلًا: "لو استثمرنا المبادرة لتوعية الشباب والأطفال الذين تمثل نسبتهم 60% تقريبًا طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإمكانية استيعاب عدد كبير منهم في كل خطة ثقافية من أجل اكتشاف وتنمية تلك المواهب يُعد انتصارًا حقيقيا للجمهورية الجديدة".

مشروع الالف مبدع قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظات الصعيد