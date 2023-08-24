أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأوسع انتشاراً وإقبالاً في السوق المصرية) حوالي 2285 جنيها للبيع و2260 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر، حوالي 2611.5 جنيه للبيع و2582.75 جنيه للشراء.

حافظ سعر الذهب اليوم عيار 24 على استقراره عند مستوى 2611.5 جنيه للبيع، و2582.75 جنيه للشراء.

واستقر سعر الذهب عيار 22 ليسجل نحو 2393.25 جنيه للبيع، و 2367.5 جنيها للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 18 بداية تداولات اليوم نحو 1958.5 جنيه للبيع، و1937.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 1523.25 جنيه للبيع، و1506.75 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1305.75 جنيه للبيع، و1291.5 جنيه للشراء.

كما حقق سعر الذهب عيار 9 وهو الأقل فئة بين الأعيرة نحو 979.25 جنيه للبيع، و968.5 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب، فثبت عند مستوى 18280 جنيها للبيع، و18080 جنيها للشراء.

وجاءت سعر أوقية الذهب ختام اليوم لتسجل نحو 1917 دولارا للبيع، و1915 دولارا للشراء.

ووصل سعر الأونصة في البورصات العالمية حوالي 81,038 جنيه للبيع و81,749 جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب بداية تعاملات اليوم في السوق المصرية حوالي 2,605,714 جنيه للبيع، و2,628,571 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.