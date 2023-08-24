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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إدارة المقاولون تستقبل وفد نادي سبيرانزا الياباني

استقبل نادي المقاولون
استقبل نادي المقاولون وفدا من نادي سبيرانزا الياباني
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استقبل نادي المقاولون العرب وفدًا من نادي سبيرانزا الياباني، حيث قام الوفد الذي ضم نجل نجم الكرة الارجنتينية أورتيجا بجولة تفقدية بالنادي مبديًا سعادته بما شاهده من صرح عملاق من حيث البنية الأساسية ملاعب وفنادق وحمام سباحة وصالات مغطاة وصالات جيم.

 
وعقد الوفد جلسة مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وقام بزيارة تدريب الفريق الأول وعقد جلسة مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني.

 
وأبدى الوفد رغبته في عقد اتفاقية مع المقاولون العرب من خلال النادي الياباني وشركة تسويق تابعة له فيما يخص قطاع الناشئين وتطوير وتسويق الناشئين المميزين. 


ويأتي هذا في إطار انفتاح نادي المقاولون العرب على تطوير الأداء للناشئين بالنادي وتسويق أكبر عدد ممكن في الملاعب الأوروبية. 


واهدى المهندس محمد عادل فتحي الوفد قميص نادي المقاولون العرب وتم منحه هدية قميص نادي سبيرانزا الياباني وتيشيرت السامواري الياباني الأيقوني.

 

المقاولون نادي المقاولون العرب نادي سبيرانزا الياباني أورتيجا المهندس محمد عادل فتحي