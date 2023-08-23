محامي كهربا: الساعات المقبلة قد تشهد اتصالا مع إدارة الزمالك الجديدة بسبب الغرامة

أكد أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن هناك مهلة شهرين لسداد غرامة اللاعب، قبل تنفيذ أمر إيقافه من جديد بشكل رسمي.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: "من الوارد زيادة مدة المهلة وفقا للوائح، العمل دائما يكون طبق اللوائح والقوانين الدولية لأننا نستفاد من هذه المهلة لأن هناك طرف ثاني وهو أفيش، نعمل من أجل التواصل معهم وتقسيم العقوبة".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع الزمالك حتى الآن، الأمر اختلف تماما ومن الممكن أن يتم عقد محادثات في الفترة المقبلة، حينها سنقدم عروضنا ويتم الاتفاق".

وأتم: "من الوارد تقديم عرض للجنة الثلاثية للزمالك لتقسيط غرامة كهربا، قد تشهد الساعات المقبلة تواصل معهم بخصوص هذا الشأن".