«درجال» يجتمع مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب السيدات العراقي

اجتمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب السيدات لكرة القدم بقيادة المدير الفني الألماني، أوليفر هاردر ومساعده التركي مليكا.

وأقيم الاجتماع في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بحضور عضو الاتحاد الدكتورة رشا طالب، الذي أكد خلاله درجال، على ضرورة النهوض بمنظومة الكرة النسائية، ودعم الاتحاد للجهاز الفني الجديد للمنتخب العراقي للسيدات.

وقدم رئيس اتحاد الكرة العراقي، للجهاز الفني الجديد شرحًا موسعًا لوضع العراق الكروي بعد نجاح بطولة كأس الخليج، وتواجد الشخصيات الرياضية المهمة في البطولات التي تقام في بغداد والبصرة.

وقال درجال: «إن الوضع الحالي للكرة النسائية تحسن كثيرًا بعد تحقيق بطولة غرب آسيا، إلا إن أكثر المشاكل التي تواجه كرة القدم للسيدات هي المنشآت الرياضية وعدد من يمارس اللعبة، إلا إننا وبعد التواصل مع الاتحاد الدولي والحكومة العراقية عبر مستشاريها، نعمل على توفير جميع مستلزمات النجاح للكرة النسائية».

وأضاف: «التغيير نحو الأفضل يتطلب الانتقال إلى الحالة الايجابية للمجتمع العراقي، ليس في مجال الرياضة فحسب بل في كل المجالات ومختلف الأصعدة، وتعزيز ثقة المواطن لبناء بلده».

وشدد عدنان درجال على ضرورة عقد مؤتمر موسع لتطوير الكرة النسائية في العراق يحضره الأكاديميون والمتخصصون لوضع خارطة طريق لتطوير كرة القدم العراقية النسائية؛ لمواكبة نظيراتها العربية والقارية.

وتابع: «إن الجهاز الفني الجديد ستكون له دراسة ورؤية في المؤتمر المقبل، فضلًا عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يربطنا معهم بروتوكول، وهم على استعداد لتقديم المساعدة من أجل المساهمة بتطوير واقع اللعبة.

واستطرد: «إن البناء السليم يبدأ من تعليم المدربين، وهو ما يسهم بتطور اللاعبين من خلال زرع فكرة الفوز لدى اللاعب، ما يجعل المدرب يتطور بشكل كبير، ونطمح من اللاعبين تحقيق الأفضل وتمثيل المنتخبات الوطنية».

وأتم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم: «إنه لا يمكن الانتظار لخمس سنوات من أجل بناء جيل، لذلك من اليوم سنعمل على جمع المواهب من خلال متابعة اللاعبات المحترفات خارج العراق ومتابعة الدوريات في الدول المتطورة في مجال اللعبة من خلال دعم اللاعبات المحترفات والمتابعة وتشجيعهم على تمثيل أندية أفضل وتعزيز قوة اللاعبة المحلية، وتغيير الصورة الخاطئة عن الرياضة النسائية».