روسيا وإيران تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين اليوم مع قائد القوات البرية للجيش الإيراني كيومارس حيدري، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن نائب وزير الدفاع الروسي ناقش مع قائد القوات البرية الإيرانية التعاون العسكري بين البلدين.

وكان الإعلام الرسمي الروسي قد أفاد بوصول وفد عسكري إيراني إلى موسكو، الإثنين.

وتعززت العلاقات بين روسيا وإيران، الخاضعتين لعقوبات اقتصادية غربية، في المجال العسكري ومجالات أخرى، منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا قبل 18 شهرا.

ويتهم الغرب إيران ببيع عدد كبير من الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه طهران.