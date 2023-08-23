"حماة الوطن" يعقد مؤتمرا لتمكين الشباب بأوسيم

نظمت امانة الشباب بحزب حماة الوطن بالجيزة بقيادة النائب مصطفى جعفر سالمان امين الشباب، مؤتمرا جماهيريا للحديث عن تمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، وذلك في مركز أوسيم أقصى شمال الجيزة.

بدء المؤتمر بتحية العلم تلاه آيات قرأنية ثم كلمة الافتتاح القاها الإعلامي أحمد صلاح امين مساعد الشباب بحزب حماة الوطن بالجيزة وعضو نقابة الصحفيين.

وقال النائب مصطفى جعفر سالمان امين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، إن الشباب المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية حيث يمثل الشباب حوالى 60% من التعداد السكاني لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى، منحهم اهتمام خاص على مدار السنوات الأخيرة، سواء من خلال المبادرات او التوجيهات أو القرارات، إضافة للتمكين الحقيقى فى مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات وأصبح التمكين حقيقى ولم يعد حبر على ورق مثلما كان فى العصور السابقة.

وأضاف امين الشباب بحزب حماة الوطن أن الدولة لن تتقدم إلا بمشاركة شبابها على كل المستويات السياسية والاجتماعية والعملية.

وأشار "سالمان" إلى أن الدولة تعول على الشباب في خطط التنمية والاستدامة، وتجلى ذلك في اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو إفساح المجال للشباب على كافة الأصعدة، وذلك من خلال التأهيل قبل التمكين وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP للشباب، وبعد نجاح التجربة تم العمل على توسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، إن تمكين الشباب أصبح واقع ملموس، وذلك بعد التأهيل الحقيقى وإعداد كوادر شبابية، وتهيئة آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية، وخلق نموذج للتعليم والتدريب العملي المحترف، واتضح ذلك فى حركة المحافظين، مجلس النواب، العديد من المناصب القيادة والعمل العام الذي أثبت الشباب أنه على قدر المسئولية التى منحها إياه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد رئيس مجلس الشباب المصري بالجهود المبذولة لدعم الشباب، مؤكدا أن الشباب يعيش أزهى عصوره في ظل القيادة السياسية المؤمنة بالمواهب الشبابية وفكر الشباب ودورهم فى التطوير والتغيير والتنمية الشاملة، مقدما التحية للشباب.

وتحدثت ناريمان كارم عضو هيئة مكتب امانة الجيزة عن دور امانة الشباب بحماة الوطن في الجيزة مع الفتيات ودمجهم في الحياة السياسية دون التمييز بين رجل او امراة مشيدة بامين شباب الحزب

وأضافت الدكتورة عزة شحات جمعة امين الصحة بمركز اوسيم عن دور الحزب في نشر القوافل الطبية ومشاركة وزارة الصحة في معركة الوعي مع المواطنين.

ورحبت مروة طلعت امينة المرأة بمركز اوسيم بالضيوف معربة عن سعادتها باهتمام الدولة بالشباب في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في حضور النائب مصطفى جعفر سالمان امين الشباب بحزب حماة الوطن بالجيزة، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، وعلي الدالي امين مساعد امانة الشباب بالجيزة، ومحمد برهام امين مساعد الشباب بالجيزة، وصلاح عدلي امين مركز اوسيم، وهدى عنتر عضو هيئة مكتب الجيزة، ويحيى صالح امين التنظيم بمركز اوسيم، واسلام فرحات امين الشباب بمركز اوسيم، ودعم من قيادات الحزب النائب نافع عبد الهادي امين الحزب بمحافظة الجيزة، وعصام نحمده امين التنظيم وبحضور لفيف من شباب وكبار مركز اوسيم بمحافظة الجيزة.