قصر ثقافة المنشأة يقدم 72 مبدع من الأطفال والشباب فى مشروع الألف مبدع

افتتح قصر ثقافة المنشأة، اليوم الأربعاء، معرض للإبداعات الاطفال فى الرسم بأنواعه المختلفة وشارك فى المعرض أكثر من 35 مبدع من الأطفال والشباب قدموا لوحاتهم الفنية، جاء ذلك بحضور أهالى المنشاة وادبائها وعلى راسهم الشاعر اوفى الانور.

كما قدم عدد 12 من الاطفال مواهبهم فى القاء الشعر عن شعراء المدارس الشعرية المختلفة وعن بعض شعراء المنشاة.

وعلى مسرح قصر ثقافة المنشاة قدمت فرقة فنون شعبية المنشاة تحت التأسيس تابلوهات استعراضية ليس فقط لفنون التحطيب الخاصة بالبيئة الصعيدية وانما ايضا فنون السواحل، حيث قدموا تابلوه استعراضى بعنوان (احنا الصيادين) وضمت الفرقة (٢٥) فنان،وتضمن العرض فقرات للرقصات الصوفية وايضا التنورة.

كما تم تدعيم احتفالية اكتشاف المواهب، قدم خلالها القصر (٧٢) من الاطفال الموهوبين فى الرسم والقاء الشعر والفنون الشعبية وسط تشجيع من اسر واهالى المنشاة.

يأتي هذا ضمن المشاركة فى مشروع الالف مبدع من اطفال وشباب الصعيد وخاصة محافظة سوهاج الذى ينظمه اقليم وسط الصعيد الثقافى فى محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد.

وتتنافس المواقع الثقافية فى سوهاج لتقديم مشاركاتهم فى مشروع الالف مبدع ومن خلال قصر ثقافة مركز ومدينة المنشاة.