المشدد 3 سنوات لعاطلين في سرقة هاتف محمول من طالب وحيازة سلاح أبيض بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد3 سنوات بتهمة سرقة هاتف محمول من طالب بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة المرج

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين سرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بالإكراه الواقع عليه وأن المتهمين قاموا أثناء سير المجنى عليه في الطريق بقطع طريقه وطالبوا منه التخلي عن هاتفه الخلوي فرفض، واشهرا سلاح أبييض في وجهه وهدده بإلحاق الاذي به انصاع لأمرهم ، وأعطاهم هاتفه المحمول كرها عنه

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.