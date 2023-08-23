ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يواجه منتخب اليمن وديًا استعدادًا للموسم الجديد

طارق العشري ،المدير
طارق العشري ،المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، تجربة ودية أمام نظيره منتخب اليمن، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

ويسعى طارق العشري وجهازه المعاون خلال فترة الاستعداد الحالية للموسم الجديد، خلق حالة من الانسجام والتجانس بين القدامى والصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية، للوصول إلى التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاءات الدوري الرسمية خلال الموسم الجديد .

جدير بالذكر أن طارق العشري وجهازه المعاون، وضعوا برنامجا لمباريات ودية، يخوض الاتحاد السكندري، خلال فترة الإعداد الحالية، لتجهيز اللاعبين مع فرق متدرجة المستوى، خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .

الاتحاد السكندري اخبار الاتحاد السكندري طارق العشري الاتحاد السكندري يواجه منتخب اليمن وديا الموسم الجديد