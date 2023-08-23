الاتحاد السكندري يواجه منتخب اليمن وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، تجربة ودية أمام نظيره منتخب اليمن، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

ويسعى طارق العشري وجهازه المعاون خلال فترة الاستعداد الحالية للموسم الجديد، خلق حالة من الانسجام والتجانس بين القدامى والصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة الأخضر خلال فترة الانتقالات الصيفية، للوصول إلى التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاءات الدوري الرسمية خلال الموسم الجديد .

جدير بالذكر أن طارق العشري وجهازه المعاون، وضعوا برنامجا لمباريات ودية، يخوض الاتحاد السكندري، خلال فترة الإعداد الحالية، لتجهيز اللاعبين مع فرق متدرجة المستوى، خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد .