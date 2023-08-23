المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 أشخاص لإدانتهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار في دائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته وتم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم الأدوات التي تستخدم في الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.