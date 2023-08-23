ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تعاقب تشكيلًا عصابيًا بالمشدد عاما مع الشغل لسرقة أغطية بالوعات بالقطامية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيلًا عصابيًا مُكونًا من 3 أشخاص لإدانتهم بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي في دائرة قسم شرطة القطامية، بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي وبيعها لأحد تجار الخردة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة القطامية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بقيام المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم إلقاء القبض على المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.

3 أشخاص الصرف الصحى السجن المشدد القبض علي المتهمين النيابة العامة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي شكيل عصابي