الجنايات تعاقب تشكيلًا عصابيًا بالمشدد عاما مع الشغل لسرقة أغطية بالوعات بالقطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيلًا عصابيًا مُكونًا من 3 أشخاص لإدانتهم بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي في دائرة قسم شرطة القطامية، بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي وبيعها لأحد تجار الخردة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة القطامية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بقيام المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم إلقاء القبض على المتهمين.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.