بالفيديو.. المدفعية الأوكرانية تدمر مدرعة روسية قرب باخموت

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يظهر تدمير القوات الأوكرانية مدرعة روسية بالقرب من باخموت، والتي سيطرت عليها القوات الروسية هذا الصيف إثر أشهر من المعارك المحتدمة، وذلك بحسبما أفادت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية.

وقالت القوات الأوكرانية: إنها استعادت 3 كيلومترات مربعة قرب باخموت، وبذلك تصبح مساحة المنطاق التي حررتها أوكرانيا تقارب 43 كيلومترا مربعا حول باخموت، بينما قالت القوات الروسية إنها عززت مواقعها في المنطقة الشرقية لخاركييف، بفضل تدخل المدفعية والقوات الجوية.

يذكر أن مدينة باخموت يقطنها قبل الحرب الروسية الأوكرانية حوالي 70 ألف نسمة.