أسعار العملات اليوم الأربعاء 23 اغسطس 2023

تباينت اسعار العملات العربية و الاجنبية مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الاربعاء 23 أغسطس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء للدولار الامريكي اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

سجل متوسط سعر صرف العملة الاوروبية الموجدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 33.55 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.34 جنيه للشراء، 39.51 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.11 جنيه للشراء، و35.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف ال 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.15 جنيه للشراء، و21.24 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.86 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المحلية اليوم 23 أغسطس حالة من الإستقرار في البنوك وشركات الصرافه، وصل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه لسعر الشراء و8.24 جنيه لسعر البيع .

و بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري بداية اليوم 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 جنيه للبيع .

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.03 جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري الي نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

و بلغ الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.52 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.